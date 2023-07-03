'Вагнеровцы' разбили лагерь в Беларуси: в сети появились первые фото

В сети появились первые фото вероятного полевого лагеря в Беларуси, построенного для наемников ЧВК "Вагнер". Он расположен в поселке Цель в Могилевской области (Осиповичский район).

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Фото опубликовало одно из российских изданий в понедельник, 3 июля. Как отмечается, эти снимки были сделаны местными жителями.

На кадрах видно палатки М-30, а внутри них деревянные нары и настилы.

Проект "Беларускі Гаюн", который занимается мониторингом военной активности в Беларуси, подсчитал, что в лагере есть около 298 палаток М-30, в которых в среднем может располагаться по 30 человек. Таким образом, как пишут исследователи, оборудованы места для 8 940 человек.

Такой вывод авторы проекта сделали, проанализировав спутниковые кадры территории бывшей воинской части №61732, где и разместили полевой лагерь для вагнеровцев.

Они добавили, что не все палатки являются жилыми – там также должны присутствовать места для хозяйственных нужд. Таким образом, как пишут на канале, лагерь разбит примерно для 8 тысяч наемников.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что юридический адрес и определенные формальные активности "Вагнера" переносятся в Беларусь. В тоже время о полноценном перемещении всего личного состава "Вагнера", как и персонально Пригожина, на территорию РБ пока речь не идет.

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