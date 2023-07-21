Пентагон: 'вагнеровцы' и дальше прибывают в Беларусь

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки заявили, что наемники российской ЧВК "Вагнер" продолжают прибывать на территорию Беларуси. Ранее стало известно, что вагнеровцы начали обучать армию РБ, в частности спецназовцев.

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Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 20 июля, передает CNN. По ее словам, силы террористической группы продолжают консолидироваться в Беларуси.

"Учитывая, что мы видим в Беларуси, видим сообщения о том, что войска ЧВК Вагнер продолжают двигаться в этот регион и, я думаю, продолжают там консолидироваться", – сказала она.

Также представительница американского оборонного ведомства отметила, что в Пентагоне видели, как наемники "Вагнера" были "своего рода" реинтегрированы в российскую армию.

Ранее сообщалось, что вагнеровцы начали обучение личного состава вооруженных сил Беларуси. В частности, военную подготовку у экстрадированных преступников проходят беларуские спецназовцы. В районе Цель – Осиповичи уже разместились 700 "вагнеровцев" с оружием. Под их руководством будут проходить курсы три отряда спецназначения беларусов.

На протяжении 18 и 19 июля на территорию РБ прибыли еще шесть колонн ЧВК "Вагнер". Всего с 11 июля зафиксировано прибытие девяти колонн, общая численность наемников – более 2500 человек.

Как сообащал OBOZREVATEL, главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники помогут превратить беларускую армию во "вторую армию мира". А в случае необходимости боевики ЧВК будут "защищать беларусов".

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