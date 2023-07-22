Пригожин зарегистрировал новую компанию в Беларуси: по адресу указал лагерь для 'вагнеровцев'

Одиозный российский бизнесмен и руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин зарегистрировал собственную компанию "Конкорд" на территории белорусских Осиповичей. Основным видом деятельности новой компании заявлено "Управление недвижимым имуществом".

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Об этом сообщают правозащитники проекта Gulagu.net. Вероятно, это означает, что Пригожин после неудавшегося госпереворота в России решил начать все заново, но уже в соседней Беларуси под патронатом диктатора Александра Лукашенко.

Уставной фонд созданного предприятия — 200 беларусских рублей (≈$80), а УНП 791314882. адрес регистрации: Беларусь, 213727, Могилевская область, Осиповичский район, Протасевичский сельсовет, д. Цель, ул. Восточная, д. 2 а.

"Именно в деревне Цель находится полевой лагерь, куда прибыли и прибывают боевики "Вагнера", – указано в сообщении.

Напомним, что после попытки вооруженного переворота самолет с Пригожиным четырежды приземлялся на территории Беларуси. Он ночевал в палаточном лагере под Осиповичами в ночь с 11 на 12 июля.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Пригожин выступил перед белорусскими военными и подверг критике ситуацию на фронте, назвав позором действия оккупантов в Украине. Таким образом, он пытался оправдать отсутствие "вагнеровцев" на войне после неудавшегося мятежа.

"Мы пока перебазируемся в Беларусь и за это время мы сделаем, и я в этом уверен, белорусскую армию второй армией в мире. А если потребуется, то вступимся за них", – рассказал одиозный "повар".

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