"Будем делать все": Лукашенко сделал циничное заявление о "мирном сосуществовании" с Украиной и пообещал помощь в восстановлении

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его главная задача – не допустить втягивания РБ в войну, он будет "делать все, чтобы существовать с Украиной мирно". Также политик заверил: мол, Минск готов помочь Украине в восстановлении после войны.

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Такие высказывания прозвучали 4 октября во время визита Лукашенко в Брестскую область. "Надо понимать, что мы находимся на фронте: совсем рядом, за забором, идет война. Моя главная задача – не допустить втягивания в эту драку, в эту войну Беларуси", – сказал он.

Т. н. президент заверил, что ему "не нужна эскалация", но "как только напряжение с той стороны – я выставляю заслон".

Он повторил кремлевский пропагандистский тезис о том, что Киевом якобы управляет Вашингтон. Мол, Штаты в итоге бросят Украину: "Никто их восстанавливать не будет, власть поменяется – скажут: "Володя, ты кто такой?"

Лукашенко цинично заявил о готовности РБ помочь стране.

"Поэтому руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им прежде всего надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего беларусов", – сказал незаконно избранный президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Калинковичах (Гомельская область Беларуси) во время российской дроновой атаки по Украине рано утром 3 октября слышали взрыв. Это взорвался Shahed-136, который залетел на территорию РБ.

– Видео детонации российского дрона, который каким-то образом оказался не в Украине, а на территории "союзного" для РФ государства, смотрите по ссылке.

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