На территории Беларуси утром взорвался "Шахед" – Гаюн

В Калинковичах (Гомельская область Беларуси) во время российской дроновой атаки по Украине рано утром 3 октября слышали взрыв. Журналисты считают, что это мог быть Shahed-136, который залетел на территорию РБ.

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Проект "Беларускі Гаюн" рассказал: жители города слышали громкий звук взрыва около 04:55. Официальных комментариев от МО или МЧС РБ не было. По состоянию на 18:25 четверга также не поступало никаких данных о пострадавших.

За 12 минут до взрыва (в 04:43) один из мониторинговых каналов написал о заходе российского дрона-камикадзе типа "Шахед" в воздушное пространство Беларуси. Объект двигался в направлении Мозыря, проходя восточнее Наровли.

От Наровли до Калинковичей 40 км, и это расстояние Shahed-136 может преодолеть всего за 11 минут (средняя скорость – 200 км/ч).

"Траектория и скорость движения "Шахеда" свидетельствуют о том, что в момент взрыва дрон уже был над городом. В то же время, по нашим данным, в описываемый промежуток времени авиация ВВС РБ над Гомельщиной не фиксировалась", – рассказали журналисты.

Они уверены, что взорвался российский дрон-камикадзе, но неизвестно, сдетонировал ли он сам или был сбит ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Защитники нашего неба ночью 3 октября обезвредили 78 российских дронов-камикадзе Shahed-131/136. Страна-агрессор РФ в целом запустила 105 ударных БПЛА – группами и в несколько волн.

– ПВО работала в 15 областях Украины. Около полутора десятков беспилотников сбили в Киеве.

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