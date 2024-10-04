Залетел во время атаки на Украину: появилось видео взрыва российского 'Шахеда' в Беларуси

В сети появилось видео, зафиксировавшее взрыв российского "Шахеда" на территории Беларуси. Дрон-камикадзе залетел в "союзное государство" во время ночной атаки РФ по Украине 3 октября.

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Видео взрыва опубликовал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Беларуские же силовики и власти вторые сутки замалчивают событие.

Как сообщали накануне в мониторинговом сообществе "Беларускі Гаюн", российский дрон-камикадзе взорвался около 04:55 утра 3 октября в районе населенного пункта Калинковичи. Сначала о взрыве сообщили местные жители, впоследствии канал получил подтверждение из нескольких других источников. Информации о пострадавших "Белорусский Гаюн" не имел.

За 12 минут до взрыва украинские мониторинговые каналы сообщили о том, что российский "Шахед" залетел в воздушное пространство Беларуси. Он пересек украинско-беларускую границу около 04:40 в районе Киевской области. Курс дрон держал на Мозырь, проходил восточнее Наровли.

"Расстояние от Наровли до Калинковичей составляет 40 км, которые "Шахед" может преодолеть всего за 11 минут (средняя скорость – 200 км/ч). Траектория и скорость движения "Шахеда" свидетельствуют о том, что в момент взрыва дрон уже был над городом. В то же время, по нашим данным, в описываемый промежуток времени авиации ВВС РБ над Гомельщиной не фиксировалась. На основании вышесказанного, "Беларускі Гаюн" делает вывод, что сегодня в 04:55 в Калинковичах взорвался дрон-камикадзе типа "Шахед". Сдетонировал ли он самостоятельно или был сбит силами ПВО — неизвестно", – отмечали в сообществе.

Спустя более 12 часов после взрыва, по состоянию на 17:30 вечера 3 октября, беларуские власти сохраняли гробовое молчание о случившемся.

К слову, российские "Шахеды" залетали в Беларусь и после взрыва. Так, минимум три дрона-камикадзе пересекли границу с Черниговской областью среди бела дня, около 12:55 3 октября.

"Известно, что два из них перелетели в районе Новой Гуты и движутся курсом на Гомель, ещё один зашёл в районе Лоева и движется в направлении Хойников", – отмечали тогда в "Беларускі Гаюн".

Интересно, что именно в это время в беларуском небе находился также вертолет с диктатором Александром Лукашенко на борту: он предположительно летел из резиденции "Озерный" на юг страны, в Микашевичи.

Напомним, в ночь на 3 октября Россия запустила по Украине 105 "Шахедов". Силы ПВО уничтожили 78 дронов в 15 регионах нашего государства. 23 вражеских БПЛА были локационно потеряны в разных регионах Украины, а еще один, как подтвердили в Воздушных силах ВСУ, полетел в Беларусь.