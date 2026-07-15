В каком порядке транспортные средства проедут перекресток? Тест по ПДД
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Знание правил проезда перекрестков является основой безопасного вождения автомобиля и помогает избегать аварийных ситуаций на дороге. Часто даже опытные водители допускают ошибки, когда одновременно горит основной сигнал светофора и дополнительная зеленая стрелка.
Канал "По правилам" подготовил интересную дорожную задачу, которая заставит задуматься многих участников дорожного движения. Предлагаем вам проверить свои силы и определить правильную очередность движения для трёх транспортных средств.
Задача по ПДД
К регулируемому перекрестку одновременно подъехали три участника движения: водитель белого легкового автомобиля, мотоциклист и водитель зеленого автомобиля. Каждый из них планирует выполнить свой маневр. Белая машина собирается повернуть направо, водитель мотоцикла движется прямо без изменения направления, а владелец зеленого автомобиля намерен совершить разворот на перекрестке. Необходимо четко определить, в какой последовательности эти транспортные средства должны разъехаться.
Варианты ответов
Выберите один правильный вариант из предложенных ниже:
- Мотоцикл, зеленый автомобиль, белый автомобиль
- Мотоцикл, белый автомобиль, зеленый автомобиль
- Зелёный автомобиль, мотоцикл, белый автомобиль
- Зелёный автомобиль, белый автомобиль, мотоцикл
- Белый автомобиль, мотоцикл, зеленый автомобиль
- Белый автомобиль, зеленый автомобиль, мотоцикл
Разбор дорожной ситуации
Все три водителя имеют законное право начать движение, однако их приоритеты существенно различаются. Мотоциклист и зеленый автомобиль движутся на основной зеленый сигнал светофора. В то же время перед белым автомобилем горит красный свет, но включена дополнительная боковая секция с зеленой стрелкой, которая позволяет выполнить правый поворот.
Главное правило для подобных ситуаций: водитель, совершающий маневр в направлении стрелки дополнительной секции при запрещающем основном сигнале, обязан уступить дорогу абсолютно всем транспортным средствам, движущимся с других направлений. Именно поэтому водитель белой машины должен пропустить других и проехать перекресток последним.
Между двумя другими участниками действует правило встречного разъезда. Поскольку зеленая машина выполняет разворот, ее траектория пересекается с мотоциклом, который едет прямо. В таком случае водитель автомобиля обязан пропустить встречный транспорт и только после этого завершить свой маневр.
Ответ на тест по ПДД
Учитывая все действующие нормы дорожного законодательства, первым участок пересечет мотоциклист, за ним выполнит разворот зеленая машина, и только после них движение завершит белый автомобиль.
Правильным вариантом является ответ под номером 1.
OBOZ.UA предлагает тест по ПДД, посвященный действиям регулировщика.
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