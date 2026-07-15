В каком порядке транспортные средства проедут перекресток? Тест по ПДД

Знание правил проезда перекрестков является основой безопасного вождения автомобиля и помогает избегать аварийных ситуаций на дороге. Часто даже опытные водители допускают ошибки, когда одновременно горит основной сигнал светофора и дополнительная зеленая стрелка.

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Канал "По правилам" подготовил интересную дорожную задачу, которая заставит задуматься многих участников дорожного движения. Предлагаем вам проверить свои силы и определить правильную очередность движения для трёх транспортных средств.

Задача по ПДД

К регулируемому перекрестку одновременно подъехали три участника движения: водитель белого легкового автомобиля, мотоциклист и водитель зеленого автомобиля. Каждый из них планирует выполнить свой маневр. Белая машина собирается повернуть направо, водитель мотоцикла движется прямо без изменения направления, а владелец зеленого автомобиля намерен совершить разворот на перекрестке. Необходимо четко определить, в какой последовательности эти транспортные средства должны разъехаться.

Варианты ответов

Выберите один правильный вариант из предложенных ниже:

Мотоцикл, зеленый автомобиль, белый автомобиль Мотоцикл, белый автомобиль, зеленый автомобиль Зелёный автомобиль, мотоцикл, белый автомобиль Зелёный автомобиль, белый автомобиль, мотоцикл Белый автомобиль, мотоцикл, зеленый автомобиль Белый автомобиль, зеленый автомобиль, мотоцикл

Разбор дорожной ситуации

Все три водителя имеют законное право начать движение, однако их приоритеты существенно различаются. Мотоциклист и зеленый автомобиль движутся на основной зеленый сигнал светофора. В то же время перед белым автомобилем горит красный свет, но включена дополнительная боковая секция с зеленой стрелкой, которая позволяет выполнить правый поворот.

Главное правило для подобных ситуаций: водитель, совершающий маневр в направлении стрелки дополнительной секции при запрещающем основном сигнале, обязан уступить дорогу абсолютно всем транспортным средствам, движущимся с других направлений. Именно поэтому водитель белой машины должен пропустить других и проехать перекресток последним.

Между двумя другими участниками действует правило встречного разъезда. Поскольку зеленая машина выполняет разворот, ее траектория пересекается с мотоциклом, который едет прямо. В таком случае водитель автомобиля обязан пропустить встречный транспорт и только после этого завершить свой маневр.

Ответ на тест по ПДД

Учитывая все действующие нормы дорожного законодательства, первым участок пересечет мотоциклист, за ним выполнит разворот зеленая машина, и только после них движение завершит белый автомобиль.

Правильным вариантом является ответ под номером 1.

OBOZ.UA предлагает тест по ПДД, посвященный действиям регулировщика.

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