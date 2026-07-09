Какая траектория движения разрешена? Тест на знание ПДД

Тесты по правилам дорожного движения часто кажутся простыми лишь на первый взгляд. На самом деле в них важно учитывать не один знак или сигнал, а всю дорожную ситуацию целиком.

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Именно это и делает такие задания полезными: они проверяют не механическое запоминание правил, а умение правильно применять их на практике. В этой задаче водителю предлагается выбрать, по какой траектории можно выполнить разворот.

Какая траектория разрешена?

Разрешен разворот только по траектории А. Разрешен разворот только по траектории Б. Допускаются обе траектории. Обе траектории запрещены.

Объяснение

Перекресток является регулируемым, так как на нем установлены светофоры и работает регулировщик. Именно здесь многие водители могут ошибиться, поскольку в первую очередь обращают внимание на красный сигнал светофора.

Однако в такой ситуации главным является не светофор, а сигнал регулировщика. Согласно правилам дорожного движения, сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофора и требованиями дорожных знаков. Поэтому водитель должен выполнять именно указания регулировщика.

Что означает сигнал регулировщика

По условиям задачи регулировщик стоит к водителю левым боком, а его правая рука вытянута вперед.

Такой сигнал означает, что с левой стороны регулировщика нерельсовым транспортным средствам разрешено движение во всех направлениях. То есть водитель зелёной машины может ехать прямо, направо, налево или выполнить разворот, если это не противоречит другим требованиям безопасности.

Следовательно, красный сигнал светофора в данном случае не запрещает движение водителю, поскольку он должен руководствоваться сигналом регулировщика.

Какая траектория будет правильной

Остается определить, ограничивают ли правила саму траекторию разворота. Если на схеме нет знаков, разметки или других условий, которые отдельно запрещают один из вариантов, то водитель может выполнить разворот как по траектории А, так и по траектории Б.

Главное — сделать это безопасно, не создавать препятствий другим участникам движения и следовать сигналу регулировщика.

Правильный ответ

Правильный вариант – 3: разрешены обе траектории.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кто нарушает правила.

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