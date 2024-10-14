Разрешено повернуть налево? Тест на знание ПДД

ПДД устанавливают общеобязательные правила, что являются залогом безопасности для всех участников дорожного движения. Больше всего аварийных ситуаций возникает на перекрестках, особенно нерегулируемых.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, разрешено ли совершить поворот налево?

Разрешен ли водитель синего авто поворот налево на указанном перекрестке?

Да; Нет.

Объяснение

Перекресток – место пересечения, прилегания или разветвления дорог на одном уровне, границей которого являются воображаемые линии между началом округлений краев проезжей части каждой из дорог. При этом не считается перекрестком место прилегания к дороге выезда с прилегающей территории.

Пункт 16.2 устанавливает, что на регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении.

Внимательно взглянув на изображение, мы видим знак 5.29 – место для разворота.

В соответствии со сферой действия этого знака, поворот налево на указанном перекрестке запрещается.

Правильный ответ

Водителю запрещено совершить поворот на перекрестке, поэтому правильный ответ – 2.

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