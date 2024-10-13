Какая очередность проезда? Тест для водителей на знание ПДД

Настало время проверить свои знания ПДД. Соблюдение правил на дороге является залогом безопасности всех участников дорожного движения, а регулярное выполнение теоретических тестов поможет запомнить все нюансы ПДД.

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Предлагаем выполнить быстрый тест. Попытайтесь определить, какая очередность проезда на перекрестке.

Какая очередность проезда?

Грузовик, автобус, синий автомобиль; Грузовик, синий автомобиль, автобус; Автобус, грузовик, синий автомобиль; Автобус, синий автомобиль, грузовик; Синий автомобиль, грузовик, автобус.

Объяснение

Выезжая на дорогу с автозаправочной станции, водитель синего авто должен дать дорогу движущимся по ней транспортным средствам.

Водитель автобуса должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по главной дороге.

Поэтому первым проедет грузовой автомобиль, за ним – автобус, а последним начнет движение синий автомобиль.

Правильный ответ

Правильный ответ 1 – грузовик, автобус, синий автомобиль.

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