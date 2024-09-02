Разрешается ли осуществить остановку? Хитрая задача по ПДД

Соблюдение правил дорожного движения является залогом безопасности водителей и пешеходов. Часто водители ошибаются и делают остановки в неположенных местах.

Видео дня

Предлагаем проверить знания интересным тестом. Разрешено ли водителю белого авто сделать остановку в указанном месте?

Может ли водитель белого микроавтобуса совершить остановку в указанном месте?

Да;

Нет.

Объяснение

Пункт 15.9 ПДД устанавливает, что остановка запрещается:

а) на железнодорожных переездах;

б) на трамвайных путях (кроме случаев, оговоренных пунктом 15.8 этих правил);

в) на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в туннелях;

г) на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предпочтения в движении;

ґ) на перекрестках и ближе 10 м от края перекрещивающейся проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода, за исключением остановки для предпочтения в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;

д) в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м;

е) ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет – ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

е) ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст препятствия работающим технологическим транспортным средствам;

ж) в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства;

з) в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;

и) ближе 10 м от выездов с близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда.

Правильный ответ

Остановку запрещено производить на расстоянии ближе 10 м от выездов близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда, поэтому правильный ответ – 2.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.