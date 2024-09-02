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Разрешается ли осуществить остановку? Хитрая задача по ПДД

Алина Милсент
Авто Oboz
2 минуты
228
Разрешается ли осуществить остановку? Хитрая задача по ПДД

Соблюдение правил дорожного движения является залогом безопасности водителей и пешеходов. Часто водители ошибаются и делают остановки в неположенных местах.

Видео дня

Предлагаем проверить знания интересным тестом. Разрешено ли водителю белого авто сделать остановку в указанном месте?

Разрешается ли осуществить остановку? Хитрая задача по ПДД

Может ли водитель белого микроавтобуса совершить остановку в указанном месте?

  • Да;
  • Нет.

Объяснение

Пункт 15.9 ПДД устанавливает, что остановка запрещается:

  • а) на железнодорожных переездах;
  • б) на трамвайных путях (кроме случаев, оговоренных пунктом 15.8 этих правил);
  • в) на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в туннелях;
  • г) на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предпочтения в движении;
  • ґ) на перекрестках и ближе 10 м от края перекрещивающейся проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода, за исключением остановки для предпочтения в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;
  • д) в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м;
  • е) ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет – ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
  • е) ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст препятствия работающим технологическим транспортным средствам;
  • ж) в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства;
  • з) в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;
  • и) ближе 10 м от выездов с близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда.

Правильный ответ

Остановку запрещено производить на расстоянии ближе 10 м от выездов близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда, поэтому правильный ответ – 2.

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