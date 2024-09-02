Разрешается ли осуществить остановку? Хитрая задача по ПДД
Соблюдение правил дорожного движения является залогом безопасности водителей и пешеходов. Часто водители ошибаются и делают остановки в неположенных местах.
Предлагаем проверить знания интересным тестом. Разрешено ли водителю белого авто сделать остановку в указанном месте?
Может ли водитель белого микроавтобуса совершить остановку в указанном месте?
- Да;
- Нет.
Объяснение
Пункт 15.9 ПДД устанавливает, что остановка запрещается:
- а) на железнодорожных переездах;
- б) на трамвайных путях (кроме случаев, оговоренных пунктом 15.8 этих правил);
- в) на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в туннелях;
- г) на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предпочтения в движении;
- ґ) на перекрестках и ближе 10 м от края перекрещивающейся проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода, за исключением остановки для предпочтения в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;
- д) в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м;
- е) ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет – ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
- е) ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст препятствия работающим технологическим транспортным средствам;
- ж) в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства;
- з) в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;
- и) ближе 10 м от выездов с близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда.
Правильный ответ
Остановку запрещено производить на расстоянии ближе 10 м от выездов близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда, поэтому правильный ответ – 2.
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