УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Кто припарковался с нарушением правил? Задание по ПДД для знатоков

Анна Онищенко
Авто Oboz
2 минуты
201
Кто припарковался с нарушением правил? Задание по ПДД для знатоков

Вождение – это не только умение ездить. Оно предполагает также знание множества правил и усвоение ряда навыков.

Видео дня

Один из них – это парковка. Чтобы проверить ваши знания по этой теме Telegram-канал "За!Правилами" поделился интересным тестовым заданием.

Какое транспортное средство поставлено на стоянку с нарушением правил?

Кто припарковался с нарушением правил? Задание по ПДД для знатоков
  • А. Только мотоцикл;
  • Б. Только грузовой автомобиль;
  • В. Легковой и грузовой автомобили;
  • Г. Мотоцикл и грузовой автомобиль;
  • Д. Все транспортные средства поставлены правильно.

Правильная парковка не только обеспечивает удобство для всех участников дорожного движения, но и помогает избегать неприятных ситуаций, аварий и штрафов. Поэтому водители должны быть осведомленными и соблюдать ПДД, чтобы обеспечить безопасность и порядок на дорогах.

Однако, к сожалению, даже опытные водители иногда допускают ошибки. Это может быть следствием невнимательности или недостаточного знания правил.

На изображении из задачи мы видим три припаркованных транспортных средства: легковой автомобиль, грузовик и мотоцикл. Чтобы дать правильный ответ на вопрос о том, кто из них нарушает правила, необходимо обратить внимание на дорожные знаки.

Кто припарковался с нарушением правил? Задание по ПДД для знатоков

Один из них – это знак 5.43. Он обозначает начало зоны, где разрешена стоянка на проезжей части или вдоль проезжей части при условии, указанном на дополнительных табличках, например, табличке 7.6.2.

Кто припарковался с нарушением правил? Задание по ПДД для знатоков

Она обозначает способ парковки легковых автомобилей и мотоциклов на стоянке с использованием тротуара.

Правильный ответ

Согласно табличке 7.6.2, парковаться с использованием тротуара разрешено только легковым автомобилям и мотоциклам, поэтому правильный ответ Б. Правила нарушает водитель грузовика.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить правильную траекторию поворота направо.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.