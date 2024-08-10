Кто припарковался с нарушением правил? Задание по ПДД для знатоков

Вождение – это не только умение ездить. Оно предполагает также знание множества правил и усвоение ряда навыков.

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Один из них – это парковка. Чтобы проверить ваши знания по этой теме Telegram-канал "За!Правилами" поделился интересным тестовым заданием.

Какое транспортное средство поставлено на стоянку с нарушением правил?

А. Только мотоцикл;

Б. Только грузовой автомобиль;

В. Легковой и грузовой автомобили;

Г. Мотоцикл и грузовой автомобиль;

Д. Все транспортные средства поставлены правильно.

Правильная парковка не только обеспечивает удобство для всех участников дорожного движения, но и помогает избегать неприятных ситуаций, аварий и штрафов. Поэтому водители должны быть осведомленными и соблюдать ПДД, чтобы обеспечить безопасность и порядок на дорогах.

Однако, к сожалению, даже опытные водители иногда допускают ошибки. Это может быть следствием невнимательности или недостаточного знания правил.

На изображении из задачи мы видим три припаркованных транспортных средства: легковой автомобиль, грузовик и мотоцикл. Чтобы дать правильный ответ на вопрос о том, кто из них нарушает правила, необходимо обратить внимание на дорожные знаки.

Один из них – это знак 5.43. Он обозначает начало зоны, где разрешена стоянка на проезжей части или вдоль проезжей части при условии, указанном на дополнительных табличках, например, табличке 7.6.2.

Она обозначает способ парковки легковых автомобилей и мотоциклов на стоянке с использованием тротуара.

Правильный ответ

Согласно табличке 7.6.2, парковаться с использованием тротуара разрешено только легковым автомобилям и мотоциклам, поэтому правильный ответ Б. Правила нарушает водитель грузовика.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить правильную траекторию поворота направо.

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