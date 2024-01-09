Новый недорогой внедорожник Mitsubishi показали в особом виде. Фото

Ранее новое поколение недорогого внедорожника Mitsubishi L200 представили официально. Теперь популярный пикап показали в особом виде для автомобильной выставки в Токио.

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Детали стали известны Carscoops. Mitsubishi L200 представят для 2024 модельного года. На отдельных рынках модель известна как Triton. Пикап покажут в фирменном цвете Yamabuki Orange Metallic. Но это еще не все.

Производитель представит набор аксессуаров с помощью специальных модификаций пикапа. Особые версии внедорожника Mitsubishi L200 представляют собой спортивный вариант и автомобиль с максимальной подготовкой к тяжелому бездорожью.

Пикап Mitsubishi Triton Snow Shredder Concept как раз подготовили к самым суровым условиям. У него есть шноркель, усиленный бампер с защитой днища, внедорожные покрышки и дополнительные боксы для багажа.

Другой вариант – пикап Mitsubishi L200 Ralliart – это спортивная доработка для участия в ралли. Этот автомобиль будет представлять спортивные команды.

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