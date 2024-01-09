Долгожданный недорогой Volkswagen показали на фото до премьеры

Долгожданный недорогой бестселлер Volkswagen Golf после модернизации готовятся презентовать официально. Премьера нового автомобиля состоится в январе 2024 года. Но машину уже показали в сети, и мы можем изучить дизайн.

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Об этом сообщает Motor1. В этом году модели VW Golf исполнится 50 лет. Новый Volkswagen Golf 8.5 станет подходящей возможностью отметить этот громкий юбилей. Очевидно, что после рестайлинга машина изменилась незначительно. Об этом свидетельствовали даже фото закамуфлированных прототипов, которые неоднократно показывали в сети.

Спереди видны подсвеченный логотип VW и горизонтальная светодиодная полоса. Фары немного изменили форму. В остальном дизайн не претерпит больших изменений.

Ожидается, что в салоне появится новое оснащение. Главное – модернизированная информационно-развлекательная система. Производитель доработал этот инструмент, теперь мультимедийный комплекс должен работать быстрее и стабильнее. Система даже получит ассистента на базе нейросети.

Новый VW Golf 2024 сохранит бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки. А полностью электрический вариант появится уже в следующем, девятом поколении модели к 2028 году.

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