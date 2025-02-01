Не пожалеете о своем выборе: названы лучшие подержанные седаны

Учитывая постоянный рост цен на новые автомобили, все больше покупателей обращаются к рынку подержанных авто, где можно найти отличные варианты по значительно более низким ценам. Это дает возможность приобрести автомобили, которые раньше казались недостижимыми для большинства. Одной из самых популярных категорий на этом рынке есть седаны среднего размера, которые предлагают отличное сочетание комфортности, функциональности и доступности.

Видео дня

Если вы ищете надежный б/у седан, стоит обратить внимание на модели, выпускавшиеся не более пяти лет назад – это позволит вам извлечь выгоду от обесцененных цен и одновременно наслаждаться современными технологиями. Экспертыподелились подборкой из 10 лучших б/у седанов, которые остаются популярными среди покупателей.

Chevrolet Malibu 2020 года

Это стильный и комфортный седан, обеспечивающий надежность и безопасность для семейных путешествий. Он оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем, дающим 160 л.с., что позволяет автомобилю разгоняться до 96,5 км за 7,8 секунды. Модель также обладает функциями современных мультимедийных систем, таких как Apple CarPlay и Android Auto, обеспечивающих удобство подключения. Кроме того, Chevrolet Malibu отличается хорошей топливной экономичностью.

Ford Fusion 2020 года

Универсальный седан, который предлагает несколько вариантов двигателей, включая два электрифицированных, а также опцию полного привода. Оснащенный 2,0-литровым турбированным двигателем на 240 л.с., он способен разогнаться до 60 миль в час за 7,3 секунды. Автомобиль имеет комфортный салон и обеспечивает приятную поездку благодаря удобной езде и мощному крутящему моменту в 270 фунт-футов.

Subaru Legacy 2020 года

Мощный и универсальный седан среднего размера, который выделяется благодаря стандартному полному приводу и турбонаддувному двигателю.

Subaru Legacy также отличается комфортным и просторным салоном, способным вместить пятерых взрослых, с большим задним сиденьем для дополнительного комфорта. С технологическими новшествами, такими как 11,6-дюймовый сенсорный экран и интеграция смартфона, этот автомобиль предлагает отличный баланс между комфортом, мощностью и инновациями.

Kia Optima 2020 года

Стильный и комфортный седан, который может стать отличным выбором на рынке подержанных автомобилей. Оснащенный 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 185 л.с., он демонстрирует хорошую динамику. Optima также привлекает стильным интерьером, с технологиями вроде звуковой системы Harmon/Kardon и беспроводной зарядки. Стоит отметить, что этот автомобиль поставляется с гарантией на трансмиссию 10 лет/100 000 миль, что придает ему прибавочную стоимость на рынке подержанных авто.

Nissan Altima 2020 года

Функциональный седан среднего размера, который подходит для семейного использования, оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 188 л.с., он разгоняется до 60 миль в час за 8,2 секунды и обеспечивает комфортную езду.

Altima также предлагает опцию полного привода, чего не имеют многие конкуренты, что придает ему преимущество в сложных погодных условиях.

Volkswagen Passat 2020 года

Просторный седан среднего размера, который предлагает комфортабельный интерьер, в частности большие задние сиденья, что является одним из его главных преимуществ. В обновлённом варианте 2020 года Passat получил новые светодиодные фары, задние фонари и изменённый дизайн колёс и бамперов. Под капотом у него 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 174 лошадиных силы, обеспечивающий хорошую динамику - разгон до 60 миль в час за 7,8 секунды. Однако, несмотря на свою мощность, Passat больше ориентирован на комфортную, чем на спортивную езду, что делает его идеальным выбором для семейных поездок.

Hyundai Sonata 2020 года

Авто имеет стильный и агрессивный дизайн, который был обновлен для этого модельного года. Она оснащена 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 191 лошадиную силу, что позволяет разгоняться до 60 миль в час за 7,3 секунды.

Интерьер седана также получил обновление, предлагая элегантный и просторный салон, который комфортно вмещает пятерых взрослых. Хотя Sonata не такая спортивная, как некоторые конкуренты, ее комфорт и сбалансированные характеристики делают ее отличным выбором для ежедневных поездок и семейных путешествий.

Honda Accord 2020 года

Авто является одним из лучших вариантов в классе средних седанов, сочетая пространство, технологии и мощность. Она предлагает различные варианты двигателей, включая 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 192 л.с. с 10-ступенчатой автоматической или 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Accord отмечается комфортным салоном с большим количеством современных функций и просторным багажником, который удобен для путешествий. Для тех, кто ищет еще больше мощности и динамики, доступен 2,0-литровый двигатель на 252 л.с.

Mazda 6 2020 года

Это не просто обычный седан среднего размера, а автомобиль, который предлагает стиль и захватывающие впечатления от вождения. Благодаря элегантному дизайну кузова и премиуминтерьеру, Mazda6 выглядит значительно дороже, чем есть на самом деле, что делает ее отличным вариантом для тех, кто хочет получить больше за свои деньги. Она оснащена 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 187 л.с., обеспечивающим динамичную езду с разгоном до 60 миль в час за 7,9 секунды.

Mazda6 также предлагает стильный интерьер, много технологических функций и комфорт для водителя и пассажиров, что делает ее отличным выбором для любителей автомобилей с приятной производительностью и эстетикой.

Toyota Camry 2020 года

Седан среднего размера, который продолжает удерживать свою популярность благодаря надежности и безопасности. Оснащённая 2,5-литровым четырёхцилиндровым двигателем мощностью 203 л.с., Camry обеспечивает превосходную производительность и комфорт на долгих поездках, а её 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия делает езду плавной и эффективной. Хотя она не такая спортивная, как некоторые конкуренты, ее надежность и огромный список стандартных функций безопасности делают ее идеальным выбором для тех, кто ищет практичный и беспроблемный автомобиль на каждый день. Toyota Camry остается уверенным лидером в своем классе благодаря своей способности служить годами без значительных проблем.

Ранее OBOZ.UA писал о лучших подержанных авто, которые стоит купить, чтобы не ремонтировать часто.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.