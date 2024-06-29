Лучшие подержанные авто для покупки: мнение экспертов

Согласно исследованию 2021 года, современные автомобили стали рекордно надежными. И это хорошая новость для тех, кто планирует приобрести подержанную машину.

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Все что вам останется, это выбрать подходящую под ваши требования марку и модель. Если машина не слишком старая, вы получите отличного помощника, который будет в хорошем состоянии и прослужит вам не один год. А эксперты издания Bestlifeonline.com составили список машин, которые достойны вашего внимания, если вы рассматриваете приобретение подержанного авто.

Компактные седаны: Toyota Corolla, Honda Civic и Mazda 3

Все три модели зарекомендовали себя как не требующие особого обслуживания, безопасные, экономичные. А главное – надежные. Corolla называют едва ли не оптимальным выбором для ищущих подержанное авто. Они выгодны и удобны во всем. Civic сочетает стиль и производительность, а также предлагает водителю повышенный комфорт. А Mazda 3 рассчитаны на долгую службу. Они просты и недороги в обслуживании, имеют отличную топливную экономичность, много места и высокую мощность.

Средние и полноразмерные седаны: Honda Accord, Toyota Camry и Mazda 6

Accord – отличный вариант для покупки подержанного автомобиля, поскольку Honda производит привлекательные с эстетической точки зрения автомобили, не жертвуя при этом надежностью. Mazda 6 при этом может похвастаться умеренной ценой и высокой надежностью вместе с экономичностью и низкими эксплуатационными затратами. А Camry, кажется, с годами вообще не теряет своего высокого качества. И поэтому не проседает в цене, если вы планируете вскоре продать это авто.

Минивены: Kia Carnival или Kia Sedona

У этих двух корейских машин хороший расход топлива. Кроме того, они не так часто нуждаются в ремонте. Даже если вы покупаете подержанный автомобиль.

Автомобиль повышенной проходимости: Subaru Crosstrek

Вообще, авто марки Subaru хорошо проявляют себя на рынке перепродажи. Но внедорожник Crosstrek имеет давнюю репутацию крепкой и высококачественной машины. Не говоря уже о том, что полный привод входит в них в стандартную комплектацию.

Пикапы: Toyota Tacoma и Tundra, а также Ford F150

Две рабочие лошадки от Toyota немного легче полноценных грузовых автомобилей, но при этом тоже способны перемещать очень большой вес. При этом они очень надежны и редко ломаются. А Ford F150 обеспечивает неожиданно экономный расход топлива как для такого большого и грузоподъемного авто.

Малые внедорожники: Hyndai Santa Fe, Hyundai Tucson и Ford Explorer

Santa Fe и Tucson зарекомендовали себя как очень надежные и крепкие автомобили. Они обладают высокими показателями безопасности, предлагают много места, просты и доступны в обслуживании, а также обеспечивают отличную топливную экономичность. А Ford Explorer – это внедорожник, способный удовлетворить потребности всей семьи и при этом ощутимо сэкономить на бензине.

Полноразмерные внедорожники: Chevy Tahoe и GMC Yukon

Если вам нужно дополнительное пространство и сиденья в третьем ряду, лучшим выбором станут Tahoe или Yukon. Двигатели и трансмиссии этих машин рассчитаны на длительный срок службы и обеспечивают достаточную мощность, что делает комфортной езду даже при полной загрузке.

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