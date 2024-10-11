Кто проедет первым? Коварная задача для водителей

Знание и соблюдение ПДД является залогом безопасности всех участников дорожного движения. Часто аварийные ситуации возникают на перекрестках – водители путаются, кто кого должен пропустить.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, кто проедет первым.

Кто проедет первым?

Водитель красного автомобиля; Водитель синего автомобиля.

Объяснение

Знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекрестков, пересечений проезжих частей или узких участков дороги.

Пункт 10.11 ПДД определяет, что если траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена Правилами, дать дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны.

На рисунке мы видим, что траектории движения синего и красного автомобиля пересекаются. Однако препятствие справа имеет водитель синего авто. Поэтому он должен уступить дорогу.

Напомним, что перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора или регулятора, считается регулируемым. На таком перекрестке знаки приоритета не действуют.

Правильный ответ

Водитель синего авто должен руководствоваться правилом препятствия справа. Первым проедет красный автомобиль, поэтому правильный ответ – 1.

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попытайтесь определить, какой знак позволяет движение со скоростью 60 км/ч;

либо безошибочно определите, где водителю красного автомобиля разрешено остановить транспортное средство на дороге в населенном пункте;

или вспомните, какой знак показывает приближение к перекрестку.

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