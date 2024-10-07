В каком месте можно остановить авто? задания на знание ПДД
ПДД определяют, что остановка – это прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут или больше, если это необходимо для посадки-высадки пассажиров или погрузки-разгрузки груза. Остановку нужно выполнять, учитывая требования ПДД – предпочтение в движении, выполнение требований регулировщика, сигналов светофора и т.д.
Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, в каком месте можно остановить авто.
В каком месте водителю разрешено остановить транспортное средство на дороге в населенном пункте?
- У правого края дороги;
- У левого края дороги;
- У правого или у левого края дороги;
- Остановка запрещена.
Объяснение
Остановка авто на дороге должна производиться в специально отведенных местах или на обочине.
Пункт 15.3 определяет, что в населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине) и не разделенной разметкой 1.1, а также на левой стороне дороги с односторонним движением .
Если у дороги есть бульвар или разделительная полоса, то остановка и стоянка транспортных средств возле них запрещаются.
Попутно напомним, что авто не разрешается ставить на проезжей части в два и более ряда.
Ставить транспортные средства под углом к краю проезжей части разрешается в местах, где это не будет препятствовать движению других транспортных средств.
Правильный ответ
Учитывая указанное, правильный ответ 3 – авто может остановиться у правого или у левого края дороги.
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