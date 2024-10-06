Какие знаки позволяют скорость 60 км/ч: быстрый тест по ПДД

По общему правилу, установленному ПДД, дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой. Однако часто водители путают схожие знаки, создавая опасные ситуации на дорогах.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Какой знак разрешает движение со скоростью 60 км/ч?

Какие из указанных знаков разрешают движение со скоростью 60 км/ч?

Знак 1; Знак 2; Знак 3; Знаки 2 и 3; Знаки 1 и 3.

Объяснение

На первом изображении мы видим дорожный знак 3.29 "Ограничение максимальной скорости".

Знак запрещает движение со скоростью, превышающей указанную на знаке, то есть 50 км/ч.

Второе изображение иллюстрирует дорожный знак 4.12 "Ограничение минимальной скорости". Он не только позволяет, но и обязывает водителей двигаться со скоростью, равной или больше указанной.

Третий дорожный знак в ПДД указан как 5.33 "Рекомендуемая скорость". Знак указывает скорость, с которой рекомендуется движение по данному участку дороги, однако не исключается возможность двигаться с меньшей или большей скоростью.

Правильный ответ

Знаки 2 и 3 позволяют движение со скоростью 60 км/ч, поэтому правильный ответ – 4.

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