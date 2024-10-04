Какой знак показывает приближение к круговому перекрестку: быстрый тест по ПДД
Знание и соблюдение ПДД – основа безопасности для всех участников дорожного движения. Прежде всего, нужно изучить все знаки, ведь они имеют преимущество перед дорожной разметкой.
Предлагаем проверить себя быстрым и интересным тестом. Какой из знаков показывает приближение к круговому перекрестку?
Какой из изображенных дорожных знаков предупреждает о приближении к перекрестку с круговым движением?
- Знак 1;
- Знак 2;
- Знак 3;
- Знак 4.
Объяснение
Приближение к перекрестку с круговым движением показывает дорожный знак 1.19. Перекресток с движением по кругу.
Согласно требованиям ПДД, этот знак устанавливается заранее перед перекрестками с круговым движением. Знак 1.19 информирует участников дорожного движения о приближении к перекрестку, на котором осуществляется круговое движение.
Знак устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка.
При необходимости знак устанавливаются и на другом расстоянии, которое указывается на табличке 7.1.1.
Правильный ответ
Итак, о приближении к круговому перекрестку извещает знак 2.
Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:
- попытайтесь определить, что общего между этими дорожными знаками;
- или выполните тест на знание правил по максимальной скорости.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.