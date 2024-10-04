Какой знак показывает приближение к круговому перекрестку: быстрый тест по ПДД

Знание и соблюдение ПДД – основа безопасности для всех участников дорожного движения. Прежде всего, нужно изучить все знаки, ведь они имеют преимущество перед дорожной разметкой.

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Предлагаем проверить себя быстрым и интересным тестом. Какой из знаков показывает приближение к круговому перекрестку?

Какой из изображенных дорожных знаков предупреждает о приближении к перекрестку с круговым движением?

Знак 1;

Знак 2;

Знак 3;

Знак 4.

Объяснение

Приближение к перекрестку с круговым движением показывает дорожный знак 1.19. Перекресток с движением по кругу.

Согласно требованиям ПДД, этот знак устанавливается заранее перед перекрестками с круговым движением. Знак 1.19 информирует участников дорожного движения о приближении к перекрестку, на котором осуществляется круговое движение.

Знак устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка.

При необходимости знак устанавливаются и на другом расстоянии, которое указывается на табличке 7.1.1.

Правильный ответ

Итак, о приближении к круговому перекрестку извещает знак 2.

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