Кто может проехать только в одном направлении? Запутанная задача по ПДД

Ситуационные тесты по правилам дорожного движения – эффективный инструмент для подготовки к экзаменам и поддержания надлежащего уровня водительской внимательности в реальной жизни. Они помогают формировать навыки быстрого ориентирования в дорожных условиях, правильного прочтения знаков и принятия решений в соответствии с ПДД.

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Особенно это актуально в сложных ситуациях, которые часто возникают на перекрестках. Предлагаем проверить себя непростым тестом.

Водитель какого автомобиля имеет право проехать только в одном направлении?

Водитель красного автомобиля; Водитель синего; Водители синего и красного автомобилей; Водитель белого автомобиля; Водитель желтого автомобиля; Водители красного и белого автомобилей.

Пояснение

На изображении – перекресток, к которому подъехали четыре автомобиля. Перекресток нерегулируемый, поскольку на нем нет светофоров. Помогут дорожные знаки.

Начнем слева направо – с водителя красного автомобиля. Он подъехал в левой полосе, и перед ним несколько знаков: знак 2.3 "Главная дорога", табличка 7.8 "Направление главной дороги". Это означает, что водитель красного автомобиля находится на главной дороге – как и желтый автомобиль, – так что оба имеют преимущество перед белым и синим.

Но эти знаки не дают нам информации о направлении движения. Поможет знак "направление движения по полосам", который показывает разрешенные варианты в зависимости от занимаемой полосы.

Может показаться, что красный автомобиль имеет единственный вариант – поворот налево. Но на самом деле знак не запрещает разворот, следовательно водителю разрешено ехать налево или развернуться – два направления.

Полоса желтого авто позволяет движение прямо и направо. И снова – это два варианта, оба разрешены.

Переходим к белому автомобилю. Он подъезжает со знаками:

2.1 "Уступить дорогу";

табличка 7.8 "Направление главной дороги";

4.5 "Движение прямо или налево".

Это означает, что водитель может ехать прямо, налево или развернуться, ведь разворот не запрещен – опять несколько вариантов.

И теперь – синий автомобиль. Он также видит знак "движение прямо или налево", который формально разрешает три варианта: прямо, налево, разворот.

Но синий автомобиль подъехал в крайней правой полосе. Согласно пункту 10.4 ПДД, для поворота налево или разворота водитель обязан занять соответствующее крайнее положение на проезжей части. Исключения - только для круговых перекрестков, направлений, определенных знаками или разметкой, или если другие варианты недоступны. В этом случае исключения не действуют.

Итак, водитель синего автомобиля с правой полосы не может поворачивать налево или разворачиваться. А знак прямо или налево также не позволяет правый поворот. Таким образом, единственное направление, в котором синий водитель может продолжить движение – это прямо.

Правильный ответ

Правильный ответ: 2 – водитель синего автомобиля. Он единственный из четырех, кто имеет право ехать только в одном направлении.

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