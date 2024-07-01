Кто имеет преимущество движения на перекрестке? Задания по ПДД с двумя автомобилями

Начало движения и изменение его направления – один из важнейших разделов ПДД, ведь его нормы вы используете абсолютно каждый раз, когда садитесь за руль. Но хорошо ли вы помните соответствующие требования?

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Youtube-канал "За! Правилами" решил проверить своих подписчиков и предложил им задачу о движении на перекрестке. Вам нужно определить, кто из водителей будет иметь преимущество в данной ситуации.

Итак, перед собой мы видим два автомобиля: синий и желтый. Они двигаются по перекрестку, регулируемому светофорами. Водитель желтой машины планирует выполнить разворот, а синей – повернуть налево. Кто из них должен уступить дорогу?

водитель синего автомобиля; водитель желтого автомобиля.

Первое, на что стоит обратить внимание в этой ситуации, это зелёный сигнал светофора перед обеими машинами. Он позволяет им совершить задуманный маневр. Следовательно, ставит водителей в равное положение. При этом оба сигнализируют о направлении дальнейшего движения световыми указателями.

Как же тогда разобраться, кто из них имеет приоритет? Ответ следует искать в пункте 10.4 действующих ПДД. Одна из его частей содержит следующее требование: "Водитель, выполняющий поворот налево, должен дать дорогу попутным транспортным средствам, которые двигаются впереди него и выполняют разворот".

Таким образом, поскольку водитель желтого авто начал свой маневр первым и совершает разворот, он получил преимущество. Дорогу ему должен уступить водитель синей машины. Правильным вариантом ответа является первый.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную задачу, в которой водитель авто должен был определить, кому уступить дорогу – другой машине, трамваю или велосипеду.

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