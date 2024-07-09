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Водитель какого автомобиля должен дать дорогу? Быстрый тест на знание ПДД

Алина Милсент
Авто Oboz
1 минута
81
Водитель какого автомобиля должен дать дорогу? Быстрый тест на знание ПДД

Соблюдение ПДД – основной залог безопасности для всех участников дорожного движения. Больше всего аварийных ситуаций возникает на перекрестках и оживленных участках дороги.

Видео дня

Предлагаем проверить свои знания интересным тестом. Попытайтесь определить, водитель какого авто должен дать дорогу.

Водитель какого автомобиля должен дать дорогу?

Водитель какого автомобиля должен дать дорогу? Быстрый тест на знание ПДД
  • Красного;
  • Синий.

Объяснение

Перед началом движения, перестройкой и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасно и не создаст помех или опасности другим участникам движения.

Пункт 10.3 ПДД устанавливает, что в случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться.

При одновременной перестройке транспортных средств, двигающихся в одном направлении, водитель, находящийся налево, должен дать дорогу находящемуся направо транспортному средству.

Водитель какого автомобиля должен дать дорогу? Быстрый тест на знание ПДД

Правильный ответ

Таким образом, учитывая одновременное движение транспортных средств, правильный ответ 1 – водитель красного авто должен уступить дорогу.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростую задачу о том, кто имеет преимущество в движении на перекрестке.

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