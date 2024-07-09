Водитель какого автомобиля должен дать дорогу? Быстрый тест на знание ПДД

Соблюдение ПДД – основной залог безопасности для всех участников дорожного движения. Больше всего аварийных ситуаций возникает на перекрестках и оживленных участках дороги.

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Предлагаем проверить свои знания интересным тестом. Попытайтесь определить, водитель какого авто должен дать дорогу.

Водитель какого автомобиля должен дать дорогу?

Красного;

Синий.

Объяснение

Перед началом движения, перестройкой и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасно и не создаст помех или опасности другим участникам движения.

Пункт 10.3 ПДД устанавливает, что в случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться.

При одновременной перестройке транспортных средств, двигающихся в одном направлении, водитель, находящийся налево, должен дать дорогу находящемуся направо транспортному средству.

Правильный ответ

Таким образом, учитывая одновременное движение транспортных средств, правильный ответ 1 – водитель красного авто должен уступить дорогу.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростую задачу о том, кто имеет преимущество в движении на перекрестке.

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