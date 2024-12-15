Какой автомобиль проедет перекресток вторым: тест на знание ПДД

Одним из самых опасных участков любого пути является перекресток, ведь здесь пересекаются несколько путей и водителям нужно быть очень осторожными, проезжая его. Именно поэтому ПДД четко регламентируют проезд перекрестков.

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Проверьте, как хорошо ли вы помните требования Правил с помощью теста, опубликованного в Telegram-канале "За! Правилами". Он предлагает определить, какой из автомобилей проедет перекресток вторым.

Итак, по условиям задачи мы видим перед собой четыре машины, приближающиеся к пересечению дорог с разных сторон. Проанализируйте обстановку на дороге и скажите, кто из них двинется вторым:

автомобиль скорой синий грузовик зеленое авто желтое авто

Первое, что должно бросаться в глаза на этой картинке – это включенные на скорой проблесковые маячки. Это означает, что она, независимо от знаков и сигналов, должна проехать перекресток первой.

Решить, кто двинется за ней, помогут знаки. Так табличка "Главная дорога", которую мы видим рядом со знаком "Дай дорогу", показывает, что на приоритетном пути находятся скорая и грузовик. Итак, обе легковушки точно должны пропустить их вперед.

Таким образом получается, что вторым на этом перекрестке двинется водитель синего грузовика. А значит правильным является второй вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую задачу, но определить нужно было, кто проедет перекресток последним.

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