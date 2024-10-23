Кто может продолжить движение при этом сигнале регулятора: тест на знание ПДД
Проезд перекрестка - один из самых сложных маневров для водителей, особенно для начинающих. Ведь здесь нужно учесть множество факторов: движение других транспортных средств, пешеходов, сигналы светофора, дорожные знаки.
Чтобы справиться с этой задачей, важно понимать алгоритм проезда перекрестка. В Telegram-канале "За! Правилами" предложили водителям пройти тест на знание проезда перекрестка, где очередность определяет регулятор.
Задача следующая: регулятор стоит посреди перекрестка с прогнутой справа рукой. Позади него стоит грузовик, который намерен повернуть направо, со стороны правой руки регулятора остановился велосипедист, который должен проехать прямо, а перед регулятором остановился белый автомобиль, который должен повернуть налево.
Следует ответить на вопрос: "Кто может удлинить движение при этом сигнале?".
Водителям предлагаются следующие варианты ответа:
- Велосипедист и события грузовика
- Только велосипедист
- Только водитель грузовика
- Только водитель белого автомобиля
- Водители белого авто и грузовика
Правильным ответом на эту задачу будет пункт 4 – водитель белого авто может проехать перекресток с этим сигналом регулятора.
Полный правильный ответ звучит следующим образом: "Со стороны левой стороны регулятора разрешается движение трамвая слева, а нерельсовым транспортным средствам – по всем направлениям. Со стороны груди регулятора – всем справа. Со стороны спины и правой руки регулятора – движение запрещено".
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