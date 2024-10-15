На каком рисунке нерегулируемый перекресток? Быстрый тест на знание ПДД

Знание ПДД – это залог безопасности на дороге. Особенно в ПДД важно понимать правила проезда перекрестков, поскольку именно здесь чаще всего возникают аварийные ситуации.

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Предлагаем вам проверить свои знания по ПДД с помощью интерактивной задачи, представленной блогом auto_pdr.ua. Просмотрите изображение, иллюстрирующее типичную дорожную ситуацию на нерегулируемом перекрестке, и ответьте на вопрос "На каком рисунке показан нерегулируемый перекресток?".

Этот вопрос построен по п. 16.1. ПДД. Этот пункт определяет, что перекресток, порядок движения на котором определяется сигналами светофора или регулятора, считается регулируемым. На таком перекрестке водитель должен руководствоваться сигналами светофора или регулятора, а не знаками приоритета.

Соответственно, применяя это знание, нетрудно найти на предложенных рисунках нерегулируемый перекресток.

Ответ на этот вопрос: рисунок 2.

Объяснение: на всех трех рисунках для водителя черного автомобиля виден знак 2.3. Однако на первом изображении заметен зеленый сигнал светофора, выступающий регулятором. На втором изображении светофор, имеющий преимущество над знаком, имеет мигающий желтый свет. Значит, приоритетом для проезда будет именно дорожный знак. На третьем изображении движение транспорта координирует регулятор.

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