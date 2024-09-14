Кто из водителей правильно занял полосу? Хитрая задача по ПДД

Правильно выполненный поворот – залог безопасности дорожного движения, знают все. Но хорошо ли вы помните, как именно нужно правильно поворачивать в соответствии с требованиями ПДД?

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TikTok-блог "А ты знаешь ПДД?" опубликовал задачу, которая поможет проверить себя. В ней нужно определить, кто из водителей правильно занял полосу движения перед поворотом налево.

Итак, на дороге мы видим белый легковый и микроавтобус. Они двигаются к Т-образному перекрестку по улице, на которой проложены трамвайные пути. Определите, кто из них занял правильную полосу, из которой можно выполнить поворот в левую сторону:

водитель белого автомобиля; водитель микроавтобуса; оба водителя.

Ответить на этот вопрос поможет пункт 11.8 действующих ПДД. Он утверждает, что поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18 (знаки, указывающие направление движения по полосам) или разметкой 1.18.

На перекрестке, фигурирующем в условиях задачи, отсутствуют дорожные знаки или разметка, определяющие направления движения по полосам. А это значит, что только водитель белой легковушки правильно занял положение перед поворотом налево. Правильный вариант ответа – первый.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание правил поворота на светофоре с дополнительной секцией.

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