Разрешено ли движение задним ходом? Быстрый тест на знание ПДД

Во время движения по дорогам водителям время от времени приходится двигаться задним ходом, что не очень безопасно. Именно поэтому для выполнения такого маневра нужно особенно тщательно соблюдать требования ПДД.

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В TikTok-блоге "А ты знаешь ПДД?" был опубликован тест, позволяющий проверить себя на знание соответствующих положений. Для этого вам нужно будет взглянуть на картинку с заданием и ответить на один простой вопрос.

Итак, перед собой вы видите красный автомобиль, находящийся на определенном участке дороги. Проанализируйте ситуацию вокруг него и скажите, может ли в этой ситуации его водитель начать движение задним ходом?

Что мы видим перед собой? Красный автомобиль передвигается по городским улицам – об этом свидетельствует разметка на дороге. К участку, на котором он находится, примыкает боковая дорога с нанесенной на нее "зеброй" пешеходного перехода.

Чтобы дать правильный ответ на вопрос задачи, нужно вспомнить ограничения движения задним ходом. Все они перечисляются в пункте 10.10 действующих ПДД. Согласно ему движение транспортных средств задним ходом запрещается на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью.

Поскольку красный автомобиль из условий задачи находится на перекрестке, еще и в зоне действия пешеходного перехода его водитель точно не может начать движение задним ходом. Такой маневр запрещен правилами дорожного движения.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД на знание правил выполнения поворота во время движения.

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