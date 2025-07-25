Кого надо пропустить? Задание для водителей

Ежедневно на дорогах возникают ситуации, когда правильное решение зависит от знания конкретных норм. Одна из таких типичных, но коварных ситуаций – это маневрирование на перекрестке в присутствии пешеходов и велосипедистов.

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На первый взгляд может казаться, что водитель, который движется по главной дороге, имеет неоспоримое преимущество. Но всегда ли это так? Попробуйте выполнить быстрый тест и определить, должен ли кого-то пропустить водитель на изображенном рисунке?

Кого должен пропустить водитель автомобиля в изображенной ситуации?

Только пешехода; Только велосипедиста; Должен пропустить обоих; Не должен пропускать никого.

Объяснение

Перекресток не оборудован светофорами, то есть является нерегулируемым. В соответствии со знаком 2.3 "Главная дорога" и табличкой 7.8 "Направление главной дороги", водитель серого автомобиля находится на главной дороге и продолжает движение по ней.

Впрочем, в данном случае главность не является решающей.

Открываем пункт 16.2 ПДД, где указано: "как на регулируемых, так и на нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, которые переходят проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, которые движутся прямо в попутном направлении."

Таким образом, водитель серого автомобиля обязан пропустить и пешехода, и велосипедиста.

Правильный ответ – вариант №3: должен пропустить обоих.

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