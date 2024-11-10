Какие авто могут прослужить 15 лет и старше: названы надежные марки

Выбор авто, которое прослужит длительное время, важен для тех, кто стремится максимизировать инвестиции в транспортное средство. Среди моделей на рынке существуют определенные бренды, отличающиеся особой надежностью и долговечностью.

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Последнее исследование от iSeeCars.com определило несколько марок, автомобили которых имеют наибольший процент владельцев, хранящих свои авто более 15 лет. Исследование охватило более 929 000 автомобилей, что позволило определить более надежные авто для долговременной эксплуатации, сообщает GOBankingRates.

На первом месте в рейтинге по долговечности оказались автомобили марки Toyota. Высокая надежность и продолжительность эксплуатации этих автомобилей сделали их популярным выбором для тех, кто ценит стабильность. Toyota стала лидером благодаря долговечности своих моделей, таких как Camry и Highlander, которые владельцы часто не желают продавать даже после многих лет использования.

Вторую позицию занял бренд Honda, также известный своей надежностью. Некоторые модели, такие как Honda Accord и CR-V, имеют репутацию автомобилей, способных прослужить несколько десятилетий. Владельцы Honda часто упоминают не только продолжительность службы своих авто, но и низкие затраты на ремонт, что делает их очень выгодным выбором в долгосрочной перспективе.

Третье место занял роскошный бренд Lexus. Модели Lexus известны надежностью и высоким уровнем комфорта и владельцы ценят эти автомобили за их длительную эксплуатацию без значительных проблем. Lexus LX и RX – одни из самых популярных среди тех, кто стремится к долговечности и качеству в премиум-сегменте.

Mazda также вошла в список надежных автомобилей, которыми часто владеют более 15 лет. Автомобили этого бренда, такие как Mazda3 и CX-5, сочетают стиль и надежность, что делает их популярными среди владельцев, планирующих долговременное использование.

Hyundai и Subaru, несмотря на несколько меньшую популярность по сравнению с лидерами, также отметились надежностью. Hyundai завоевал лояльность владельцев с помощью моделей, таких как Elantra и Santa Fe, которые могут служить десятилетиями с надлежащим уходом. Subaru же, известная своими внедорожниками, как Forester и Outback, привлекает тех, кто ценит прочность и надежность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о долговечных моделях электрокаров.

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