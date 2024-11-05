Лучшие электромобили: подборка долговечных моделей

Электрокары все еще имеют более начальную стоимость, чем традиционные газовые транспортные средства. Хорошая новость состоит в том, что многие электромобили дольше служат водителям и имеют лучший пробег, поэтому можно сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.

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Эксперты Kelley Blue Book отметили, что электрокар прослужит столько же, сколько автомобиль с двигателем внутреннего сгорания – или даже дольше, ведь у EV нет всех механических компонентов транспортного средства на бензине. Другими словами, обычные авто имеют больше запчастей, которые будут изнашиваться или выходить из строя. Специалисты GoBankingRates опубликовали рейтинг авто, которые известны своей долговечностью, поражающей даже по стандартам электромобилей.

Hyundai Kona Electric

Начальная рекомендованная розничная цена: $32 875

Kona Electric – компактный внедорожник с большой мощностью и запасом хода. Автомобиль имеет мощность 201 л.с. и проедет 420 км на полном заряде. Модель получила отличные отзывы от экспертов Car and Driver, Motor Trend и Edmunds. Этот электрокар создан, чтобы служить долго.

Эксперты говорят, что 10-летняя ограниченная гарантия автопроизводителя на два года больше, чем у других моделей, и охватывает большинство жизненно важных компонентов двигателя. При условии надлежащего технического обслуживания типичная Kona прослужит от 320 000 до 400 000 км или от 13 до 17 лет для среднестатистического водителя, который ежегодно преодолевает около 25 000 км.

Tesla Model S

Начальная рекомендованная розничная цена: $74 990

Цена Tesla Model 3 начинается с 40 000 долларов, но если у вас есть возможности, лучше выбрать Model S, предлагающую больший пробег и лучшую надежность. Tesla покрывает базовые комплектации Model 3 и Model Y с задним приводом. Имеется стандартная восьмилетняя гарантия на 160 000 км. Для пакетов высшего класса он увеличивается до 190 000 км.

Model S, Model X или Cybertruck получают гарантию на пробег до 240 000 км с гарантированной минимальной сохранностью заряда батареи 70% в течение всего срока гарантии. Model X дороже, а Cybertruck – узкоспециализированный автомобиль, страдающий проблемами с надежностью с момента его выпуска, говорят эксперты. Это делает Model S логичным выбором в этом диапазоне цен.

Kia EV6

Начальная рекомендованная розничная цена: $42 600

Элегантный и мощный Kia EV6 может генерировать до 576 лошадиных сил в зависимости от комплектации и проехать 500 км на полном заряде.

EV6 поразил критиков, которые в восторге от его производительности, управляемости, стиля, технологий и быстрой зарядки – показатель может подскочить с 10% до 80% всего за 18 минут. Еще одно преимущество – долговечность. По словам экспертов CoPilot, стандартный пробег для Kia EV6 составляет 480 000–800 000 км.

Ford F-150 Lightning

Начальная рекомендованная розничная цена: $62 995

Ford F-150 открыл эру электрических пикапов. Эксперты Car and Driver поставили Ford F-150 Lightning высокую оценку ссылаясь на его мощность, универсальность и близость к легендарному аналогу с газовым двигателем.

Его гарантия распространяется на стандартные восемь лет или 160 000 км, но многие F-150 Lightnings удвоит этот срок службы или лучше при условии надлежащего обслуживания.

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