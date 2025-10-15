Заморозки и до +12°С: прогноз погоды по Киевской области на 16 октября

В Киевской области в четверг, 16 октября, облачно с прояснениями, синоптики осадков не прогнозируют. Ночью заморозки на поверхности почвы, а днем воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 16 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 7-12°С тепла; в Киеве ночью 2-4°С тепла, днем около 10°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. Ночью 16 октября заморозки на поверхности почвы 0-3°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!