Задействовано более 300 единиц спецтехники: в КГГА рассказали, как в Киеве борются со снегопадом. Фото и видео

В Киеве в четверг, 5 февраля, с последствиями ночного снегопада на дорогах борются более 300 единиц спецтехники. Кроме того, противогололедными средствами, в частности, обрабатывают остановки и узкие тротуары.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителей города призвали быть осторожными, находясь на улице.

"Снег в столице: 258 единиц спецтехники "Киевавтодора" с ночи работают на улицах города. Прежде всего очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, подходы к остановкам общественного транспорта и переходы", – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации КГГА, в борьбе с последствиями погоды также задействованы 408 работников в составе 61 бригады по ручной уборке.

Дорожники очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами остановки, узкие тротуары, лестницы, подходы к наземным и подземным переходам и другие пешеходные зоны, где не может работать малогабаритная снегоуборочная техника.

Придомовые территории очищают и обрабатывают противогололедными средствами работники коммунальных управляющих компаний. В парках и скверах снег убирают "зеленстроевцы": привлечено 66 единиц техники и 677 работников.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области 5 февраля облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют днем небольшой снег. Температура воздуха в регионе днем максимально опустится -8°С.

