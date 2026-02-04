Снег и до -8°С: прогноз погоды в Киеве и области на 5 февраля

В Киевской области 5 февраля облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют днем небольшой снег. Температура воздуха в регионе днем максимально опустится до -8°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 5 февраля по территории Киевской области и города Киева. Облачно. Ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 7-12°С мороза, днем 3-8°С мороза; в Киеве ночью 8-10°С мороза, днем 4-6°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Утренний сильный снег во второй половине дня должен ослабнуть, однако к вечеру может снова набрать силу.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

