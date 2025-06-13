В центре Киева сохранилось старинное здание, в котором живет ревнивый призрак. История и фото

В центре Киева, на улице Лютеранской, можно увидеть неприметное здание. Однако когда-то оно было роскошным дворцом, в котором до сих пор живет привод его владельца.

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Историю и снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "Ты Киев". Сегодня здесь находятся офисы.

"На Лютеранской, 16, в самом центре Киева, стоит неприметное здание, которое когда-то было роскошным дворцом. Его возвели в 1830-х для купца Акима Сулимы. Архитектор Людовик Станзани спроектировал имение в восточном стиле с элементами классицизма, 37 комнатами и фруктовым садом", – рассказали в сообществе.

К сожалению, хозяин так и не увидел своего дворца, поскольку умер незадолго до завершения. После этого в доме начали видеть призрака. Местные слышали странный смех, видели белую фигуру и верили - это дух купца Сулимы, который ревнует вдову к ее новому мужу.

Во второй половине ХІХ века поместье стало приютом для вдов и бедных. Но после пожара 1868 года дом потерял первоначальный вид.

"Сегодня здесь - офисы. Но если присмотреться внимательнее, можно представить, каким величественным он был. И, может, заметить тень древнего хозяина", - добавили в сообществе.

Напомним, старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. Например, как в 1911 году на рынке торговали уличной едой.

Харьковская площадь - первая, которая встречает жителей и гостей Киева, которые приезжают в город со стороны Борисполя. Благодаря уникальному снимку мы можем увидеть, как она выглядела в 1970-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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