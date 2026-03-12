Украинцам введут кэшбек на топливо: Зеленский объявил о новой программе

В Украине планируют запустить программу кэшбека для потребителей бензина, дизельного топлива и автомобильного газа, которая позволит компенсировать часть расходов на топливо. Министерства экономики и энергетики должны в ближайшее время разработать детали программы и представить механизм ее работы.

Видео дня

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Речь идет о введении системы кэшбека для потребителей бензина, дизельного топлива и автомобильного газа. Отмечается, что такой механизм должен помочь украинцам легче пережить колебания цен на топливном рынке, вызванные международными событиями и нестабильностью поставок нефти.

Идея программы заключается в том, что часть средств, потраченных на топливо, потребители смогут получать обратно в виде кэшбека. После покупки бензина, дизеля или автогаза определенный процент от стоимости топлива будет компенсирован государством.

Необходимость такого решения связана с напряженной ситуацией на мировом энергетическом рынке. Одним из факторов, который повлиял на цены на топливо, стала геополитическая напряженность вокруг Ирана, а также сокращение поставок нефти на глобальный рынок. Из-за этого цены на нефть и нефтепродукты на международных биржах начали колебаться, что чувствуют и украинские потребители.

Разработкой соответствующей программы должны заняться Министерство экономики и Министерство энергетики Украины. Предполагается, что они подготовят детали механизма работы кэшбека, определят условия участия и порядок получения компенсаций.

Пока что точные параметры программы не обнародованы. В частности, не сообщается, какой именно процент стоимости топлива будет компенсирован и будут ли существовать ограничения по объему расходов. Известно лишь, что детали программы должны быть подготовлены в кратчайшие сроки. После обработки механизма правительство представит его обществу, чтобы украинцы могли понять, как будет работать новый инструмент поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине резко выросли объемы закупок топлива, приобретение бензина А-95 увеличилось на 40-70%, а дизельного топлива на 60-140%, что стало одним из ключевых факторов подорожания на АЗС. Дополнительное давление на цены создают зависимость от импорта после остановки нефтеперерабатывающего предприятия и сокращение предложения из Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!