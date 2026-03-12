В Польше на территории шахты обнаружили дрон: на месте происшествия работали военные

Работник угольной шахты нашел беспилотник на территории карьера вблизи города Конин в Великопольском воеводстве Польши. Сообщение о находке поступило в полицию в четверг после 11:00, после чего на место выехали правоохранители и военные.

Дрон обнаружили на территории карьера бурого угля, сообщает агентство PAP. На месте происшествия работают полиция и военная жандармерия, которые проводят осмотр и устанавливают обстоятельства появления аппарата.

По данным великопольской полиции, беспилотник нашел работник шахты PAK KWB Konin. Силовики начали проверку, а осмотр проводит военная жандармерия под наблюдением заместителя районного прокурора Познань-Грунвальд по военным вопросам.

Представитель воеводской полиции в Познани надкомиссар Мацей Свенчиховский сообщил, что специалисты должны установить тип аппарата и обстоятельства его появления. По его словам, следователи будут анализировать все детали.

"Будем анализировать и исследовать, что это за дрон и при каких обстоятельствах он оказался на этой территории, чтобы иметь полную картину того, что произошло", – сказал он.

Рядом с местом находки находился и надкомиссар городской полиции Конина Михал Янковский. Он уточнил, что беспилотник имеет треугольную форму и белый цвет. По его словам, аппарат нашли почти целым.

Слова чиновников

Янковский отметил, что дрон лежал в канаве возле грунтовой дороги рядом с карьером Томиславице. Местность там почти не застроена. Поблизости есть только одно хозяйство с небольшим производственным предприятием.

Полиция отметила, что в результате инцидента никто не пострадал. Территорию осматривают правоохранители, а сам беспилотник исследуют эксперты.

Ситуацию прокомментировал и вице-премьер Польши, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Во время общения с журналистами в Гданьске он сообщил, что уже получил рапорт от командующего оперативного командования Вооруженных сил.

"Военная жандармерия вместе с полицией выясняет обстоятельства. Только что министр Швеции Пол Йонсон говорил мне о нарушении шведского воздушного пространства дроном, который, скорее всего, выполнял миссию в интересах наших противников с востока. Это дело нужно выяснить", – сказал Косиняк-Камыш.

Что известно о дроне

По неофициальной информации, которую получило агентство PAP от источников, близких к министерству обороны, найденный аппарат может быть одним из дронов, залетевших в воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября прошлого года.

Представитель прокуратуры Люблина Марек Зых подтвердил, что дело будет контролировать восьмой отдел по военным вопросам окружной прокуратуры. Именно это подразделение уже ведет расследование в отношении нескольких других беспилотников, найденных ранее.

Следователи проверяют происхождение аппарата и возможную связь с предыдущими случаями. Речь идет о расследовании в отношении нескольких десятков российских дронов, которые ранее были обнаружены на территории Польши.

Вторжение российских дронов в Польшу

В ночь на 10 сентября сразу два десятка российских БПЛА вторглись в воздушное пространство Польши, из-за чего в небо подняли польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты ДРЛВ и самолеты-топливозаправщики НАТО.

В основном к российской атаке были привлечены "Герберы" без боевой части, однако все они имели дополнительные баки с горючим, что повысило их дальнобойность.

Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что в целом польская ПВО сбила 3-4 дрона из 19, и если бы это произошло в Украине, такой результат "считался бы стопроцентным успехом".

Как сообщал OBOZ.UA, после инцидента Польша активировала 4-ю статью НАТО, чтобы провести консультации с союзниками. Однако союзники отреагировали довольно вяло – даже не признали, чьи именно и зачем дроны нарушили польские воздушные границы.

