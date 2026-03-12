"Не ездите на автомобилях": в Дании сделали тревожное заявление из-за цен на нефть
Граждан Дании призвали прекратить поездки на собственных авто, "если это не является абсолютно необходимым". Соответствующая просьба прозвучала от чиновника – министра климата, энергетики и коммунальных услуг Ларса Аагарда.
Это заявление было сделано на фоне стремительного роста цен на топливо, связанного с войной израильских и американских сил против Ирана, передает CNBC. Аагард объяснил, что экономия поможет сохранить ситуацию на датском рынке более стабильной.
Что заявил Ларс Аагард
"Что датчане должны – пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста – сделать, так это отказаться от любого потребления энергии, которого можно избежать. Если ехать на машине не является абсолютно необходимым – то не делайте этого", – призвал министр в среду, 11 марта, в интервью местной телекомпании DR.
Он добавил, что война в Иране заставила Данию полагаться на собственные нефтяные запасы ввиду "стремительного роста цен" – и конца конфликта пока не видно.
Если Дания в ближайшее время будет экономить топливо, это будет иметь два положительных последствия. Их почувствуют как жители страны, так и правительство, сказал политик.
"Во-первых, это можно почувствовать на личном кошельке, а во-вторых, это может помочь растянуть наши резервы, чтобы их хватило на дольше", – объяснил Аагард.
Как писал OBOZ.UA:
– Только 10 дней войны вокруг Ирана уже стоили странам Европейского Союза около 3 миллиардов евро дополнительных расходов на импорт энергоносителей из-за резкого роста цен на газ и нефть. Брюсселе, однако, отмечают, что Европа не должна возвращаться к закупкам у РФ, ведь это снова создаст опасную энергетическую зависимость и будет финансировать войну.
– По данным СМИ, президент США Дональд Трамп рассматривает ряд шагов, которые могут помочь снизить мировые цены на нефть. Среди вариантов – смягчение санкций против России и использование стратегических запасов нефти.
