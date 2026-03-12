"Не ездите на автомобилях": в Дании сделали тревожное заявление из-за цен на нефть

Граждан Дании призвали прекратить поездки на собственных авто, "если это не является абсолютно необходимым". Соответствующая просьба прозвучала от чиновника – министра климата, энергетики и коммунальных услуг Ларса Аагарда.

Это заявление было сделано на фоне стремительного роста цен на топливо, связанного с войной израильских и американских сил против Ирана, передает CNBC. Аагард объяснил, что экономия поможет сохранить ситуацию на датском рынке более стабильной.

Что заявил Ларс Аагард

"Что датчане должны – пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста – сделать, так это отказаться от любого потребления энергии, которого можно избежать. Если ехать на машине не является абсолютно необходимым – то не делайте этого", – призвал министр в среду, 11 марта, в интервью местной телекомпании DR.

Он добавил, что война в Иране заставила Данию полагаться на собственные нефтяные запасы ввиду "стремительного роста цен" – и конца конфликта пока не видно.

Если Дания в ближайшее время будет экономить топливо, это будет иметь два положительных последствия. Их почувствуют как жители страны, так и правительство, сказал политик.

"Во-первых, это можно почувствовать на личном кошельке, а во-вторых, это может помочь растянуть наши резервы, чтобы их хватило на дольше", – объяснил Аагард.

