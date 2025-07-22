В сети показали, каким видели Киев его жители в 1966-х: вид с Труханова острова. Фото из семейного архива

Фотографии из семейных архивов являются прекрасной возможностью увидеть Киев глазами его обычных жителей. Например, благодаря камере уроженца столицы Бориса Стулова можно рассмотреть центр города – как он выглядел в 1966 году с Труханова острова.

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Снимки опубликовал проект "past.continues" в социальной сети Instagram. В наши дни места на фотографиях выглядят немного иначе.

Немного истории

"Покажу вам Киев образца 1966 года, а именно – Пешеходный мост и окрестности. Обратите внимание на еще почти "лысую" Владимирскую горку и трамвай на Набережном шоссе. Также на одной из фотографий хорошо видно памятник Владимиру и Андреевскую церковь", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках уроженца Киева Бориса Стулова можно увидеть, каким был город в те времена.

Что предшествовало

В 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их строительство так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

Позагорать на пляже – любимый вид летнего отдыха жителей и гостей Киева. Благодаря известному фотографу Борису Градову мы можем увидеть, что такие в Гидропарке в 1980-х годах были буквально "забиты" отдыхающими.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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