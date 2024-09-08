В сети показали, каким увидел Киев в 1978 году иностранный турист Густав Нейеншвандер. Фото

Киев всегда привлекал иностранных туристов своей красотой и зелеными склонами Днепра. В 1978 году столицу Украины посетил Густав Нейеншвандер, сделавший серию невероятных фото.

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Старые снимки были опубликованы в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно посмотреть, каким был город 46 лет назад.

"1978 год. Фото туриста Густава Нейеншвандера", – говорится в сообщении.

На старых снимках иностранного туриста можно увидеть нынешнюю Галицкую площадь и панорамы Днепра, левого берега Киева и Подола.

Напомним, Дарница в Киеве впервые в документах упоминается в 1509 году. В конце 19 века здесь построили вокзал, а сама местность превратилась в известное место отдыха киевлян и дачный поселок.

В 1870 году в Киеве был открыт Центральный железнодорожный вокзал. Его первое здание было построено из желтого кирпича в древнеанглийском готическом стиле.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

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