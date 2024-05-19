Подарена княгиней Ольгой и была частью Черниговской области: киевская Дарница в начале 1900-х. Фото

Дарница в Киеве впервые в документах упоминается в 1509 году. В конце 19 века здесь построили вокзал, а сама местность превратилась в известное место отдыха киевлян и дачный поселок.

Архивные фото были опубликованы в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Местность очень сильно изменилась за более чем столетие.

"Дарница в Киеве больше ста лет назад. Исторические снимки были сделаны в начале XX века", – говорится в сообщении.

Дарница – историческая местность Киева на левом берегу Днепра. В XIX веке принадлежала Броварской волости Остерского уезда Черниговской губернии и была дачной местностью с вековым сосновым лесом. В письменных источниках упоминается с 1509 в решении краевого суда по делу между Никольским и Печерским монастырями Киева. В то время здесь протекала река Дарница.

В начале прошлого века Дарница превратилась в один из лучших дачных поселков благодаря построенной здесь железнодорожной станции, сосновым лесам и чистому воздуху. Согласно легенде, княгиня Ольга подарила своему сыну на левом берегу Днепра живописное озеро, которое назвали Дарницей. В дальнейшем это название распространилось по всей местности.

Напомним, в 1870 году в Киеве был открыт Центральный железнодорожный вокзал. Его первое здание было построено из желтого кирпича в древнеанглийском готическом стиле.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

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