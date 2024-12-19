В сети показали, каким был Киев времен Украинского государства в 1918 году. Колоризированные фото

Старые фото дают нам возможность заглянуть в историю Киева. В частности, времен Украинского государства, когда город был запечатлен на пленке фотографа в 1918 году.

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Старые фотографии опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно разглядеть, какой была столица больше столетия назад.

"Колоризированные фото Киева в 1918 году. Тогда город был столицей Украинского государства, главой которого стал гетман Скоропадский", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть Киево-Печерскую лавру, гетмана Павла Скоропадского, улицу Большую Васильковскую, а также не сохранившийся Никольский военный собор, а также украинскую бронетехнику.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

На том месте, где сегодня находится Арка Свободы украинского народа, до 1979 года можно было увидеть один из забытых символов старого Киева. Фонтан "Слон" смог пережить Вторую мировую войну, но не советскую власть.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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