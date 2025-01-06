В сети показали, как выглядело здание Киевской городской думы изнутри в начале 20-го века. Редкие фото

Почти до конца второй половины 1940 года на современном Майдане Незалежности вместо площади было трехэтажное здание Киевской городской думы. Благодаря уникальным фото мы можем увидеть, как она выглядела с середины до начала Первой мировой войны.

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Старые фото опубликовали в Telegram-канале сообщества "Kyiv Vibe. Журнал города". Здание построили в 1876 году.

"Редкие фото Киевской городской думы изнутри. На самом деле первые, которые удалось найти. На этих кадрах – члены Центрального комитета в зале заседаний", – говорится в сообщении.

Это здание стояло в центре столицы, на современном Майдане Незалежности. Дума была повреждена в 1941 году, но ее решили не восстанавливать. После Второй мировой войны ее снесли.

Киевская городская дума – орган местного самоуправления в Киеве в период с 1834-го по 1919 год. Здание было подожжено советскими подпольщиками 1 ноября 1941 года, более чем через месяц после взрывов зданий на Крещатике.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

На том месте, где сегодня находится Арка Свободы украинского народа, до 1979 года можно было увидеть один из забытых символов старого Киева. Фонтан "Слон" смог пережить Вторую мировую войну, но не советскую власть.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время главными воротами Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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