В последние месяцы украинский бизнес начал массово получать письма и запросы от налоговых органов относительно применения подпункта 140.5.4 Налогового кодекса Украины.

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Содержание таких обращений практически одинаково.

Налоговая служба устанавливает факт совершения операций с нерезидентами, организационно-правовая форма которых включена в Перечень организационно-правовых форм нерезидентов, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины № 480 (далее – Перечень № 480), после чего предлагает плательщику предоставить объяснения относительно причин неотражения соответствующей корректировки финансового результата или даже подать уточняющую налоговую декларацию.

Фактически речь идет о новой волне массовых информационных рассылок, которые получают как крупные, так и средние налогоплательщики.

В чем проблема

На первый взгляд такие письма могут показаться вполне логичными.

Однако если внимательно проанализировать нормы Налогового кодекса Украины, возникает вопрос: действительно ли сам факт совершения операции с нерезидентом из Перечня № 480 свидетельствует о наличии нарушения?

Ответ очевиден – нет.

И именно в этом заключается главная проблема таких запросов.

Более того, сама формулировка пп. 140.5.4 НКУ предусматривает необходимость анализа обстоятельств конкретной операции. Поэтому невозможно сделать вывод о наличии нарушения исключительно на основании информации об организационно-правовой форме контрагента.

Включение организационно-правовой формы нерезидента в Перечень № 480 само по себе не является достаточным основанием для вывода о необходимости применения разницы, предусмотренной пп. 140.5.4 НКУ.

Подпункт 140.5.4 Налогового кодекса Украины не устанавливает автоматической обязанности корректировать финансовый результат лишь на том основании, что контрагент имеет определенную организационно-правовую форму.

Сам Кодекс предусматривает исключения, в частности, если плательщик может подтвердить соответствие условий сделки принципу "вытянутой руки" или если нерезидент фактически уплачивает корпоративный налог в стране своей регистрации.

То есть для вывода о наличии или отсутствии нарушения необходим анализ конкретных обстоятельств сделки.

Налоговая фактически предлагает плательщику самому доказать свою правоту

Особенность таких писем заключается в том, что налоговый орган, как правило, не утверждает факт выявленного нарушения.

Вместо этого плательщику сообщают о наличии определенной операции и предлагают:

предоставить объяснения;

подтвердить применение исключений;

предоставить дополнительные документы;

а иногда даже самостоятельно подать уточняющую декларацию.

Фактически происходит смещение акцента с проверки обстоятельств контролирующим органом на необходимость самостоятельного обоснования плательщиком правильности своей позиции.

Вместо этого плательщику предлагается самостоятельно проанализировать свои операции, оценить наличие оснований для применения исключений и предоставить документы в подтверждение своей позиции.

Обязан ли плательщик предоставлять всю запрашиваемую информацию

На практике в некоторых запросах содержится требование предоставить:

документы, касающиеся операций с нерезидентами;

документацию по трансфертному ценообразованию;

подтверждение уплаты корпоративного налога нерезидентом;

справки о налоговом резидентстве контрагента;

бухгалтерские документы по соответствующим операциям.

При этом далеко не всегда налоговый орган объясняет, какие именно обстоятельства свидетельствуют о возможном нарушении и на основании каких данных сделаны соответствующие выводы.

Особое внимание привлекают случаи, когда налоговые органы запрашивают документацию по трансфертному ценообразованию, подтверждение уплаты нерезидентом корпоративного налога или другие документы, необходимые для применения исключений, предусмотренных пп. 140.5.4 НКУ.

При этом не всегда учитывается, что обязанность по подготовке или получению таких документов возникает при наличии предусмотренных законодательством оснований, а не автоматически в отношении каждой операции с нерезидентом, организационно-правовая форма которого включена в Перечень № 480.

Фактически единственным основанием для направления запроса зачастую становится наличие внешнеэкономической операции с контрагентом определенной организационно-правовой формы.

Однако сам по себе этот факт еще не подтверждает ни нарушение налогового законодательства, ни обязанность по корректировке финансового результата.

Почему такая практика вызывает вопросы

Налоговый кодекс Украины предусматривает четкие основания и процедуры для получения контролирующим органом информации от налогоплательщиков. В то же время сам факт совершения операции с нерезидентом из Перечня № 480 еще не свидетельствует о наличии нарушения или об обязанности плательщика произвести соответствующую корректировку финансового результата.

В то же время массовая рассылка подобных писем фактически создает ситуацию, когда плательщику предлагается доказывать отсутствие нарушения еще до начала каких-либо контрольных мероприятий.

Особенно странно выглядят случаи, когда налоговый орган прямо намекает на необходимость подачи уточняющей декларации без проведения проверки и без выявления конкретных нарушений.

Такой подход больше напоминает превентивное давление на налогоплательщиков, чем реализацию предусмотренных законом процедур налогового контроля.

Что делать бизнесу

Получение такого запроса не означает автоматического наличия налогового нарушения.

Прежде чем дать ответ, целесообразно:

проанализировать характер соответствующей операции;

проверить наличие оснований для применения исключений из пп. 140.5.4 НКУ;

оценить имеющиеся документы в отношении нерезидента;

проверить соответствие запроса требованиям Налогового кодекса Украины;

сформировать правовую позицию относительно объема информации, которая действительно подлежит предоставлению.

Во многих случаях сам факт получения такого запроса еще не свидетельствует о каких-либо рисках доначислений.

Заключение

Похоже, что налоговые органы начали очередную кампанию массовой рассылки писем налогоплательщикам по вопросу применения подпункта 140.5.4 Налогового кодекса Украины.

В то же время само наличие сделки с нерезидентом, организационно-правовая форма которого включена в Перечень № 480, не означает автоматического возникновения налоговых разниц или нарушения требований законодательства.

Поэтому получение такого запроса еще не означает наличия налогового риска или ошибки в отчетности.

В каждом случае целесообразно отдельно оценивать обоснованность требований контролирующего органа и проверять, действительно ли имеются основания для применения разниц, предусмотренных пп. 140.5.4 НКУ.

Фактически такие запросы сами по себе не подтверждают наличие нарушения, а лишь свидетельствуют о повышенном внимании контролирующих органов к операциям с нерезидентами определенных организационно-правовых форм.