В сети показали, как выглядели две самые известные церкви Киева в конце 19-го века. Редкое фото

Андреевская и Десятинная церковь – несомненно являются одними из самых известных зданий столицы. К сожалению, первый каменный храм Киевской Руси не сохранился до наших дней, однако благодаря редкому фото мы можем увидеть, как они выглядели в конце 19-го века.

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Снимок опубликовали на странице сообщества "Киев, живая история" в социальной сети Facebook. Тогда эта локация выглядела совсем иначе.

"Вид на Андреевскую церковь, конец XIX века", – говорится в сообщении.

Опубликованный снимок является уникальным: кроме Андреевской церкви, на нем можно увидеть еще один известный храм столицы – Десятинную церковь, которая до наших дней, к сожалению, не сохранилась. Можно предположить, что фото было сделано с Замковой горы.

Напомним, в 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их сооружение так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

Позагорать на пляже – любимый вид летнего отдыха жителей и гостей Киева. Благодаря известному фотографу Борису Градову мы можем увидеть, что такие в Гидропарке в 1980-х годах были буквально "забиты" отдыхающими.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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