В сети показали, как выглядела Владимирская горка в Киеве в начале 20-го века. Уникальное фото

Владимирская горка является любимым местом прогулок жителей и гостей Киева благодаря своим открывающимся из нее видам. Так было и в начале 20 века.

Видео дня

Старое фото опубликовали на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в соцсети Facebook. В наши дни эта локация выглядит совсем по-иному.

"Начало XX века. Вид с Владимирской горки. А в наши дни между холмами проложен пешеходный мост", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть, что раньше на том месте, где находится Арка Свободы украинского народа, ранее находился ресторан. Кроме того – острова посреди Днепра были значительно больше.

Напомним, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

В Киеве 12 лет назад, 22-23 марта, произошел "снегопад век", который длился 36 часов, в результате чего жизнь города была буквально парализована, а застрявший в сугробах транспорт извлекали с помощью БТРов. Андреевский спуск тогда превратился в настоящий горнолыжный курорт.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!