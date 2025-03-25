В сети показали, как строили Арку Свободы украинского народа в Киеве в 1978-82 годах. Архивные фото

Арку Свободы украинского народа в Киеве строили с 1978 по 1982 год, во время подготовки к празднованию 1500-летия столицы Украины. Благодаря работам неизвестного фотографа, мы можем увидеть, как это происходило более 40 лет назад.

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Старые фото опубликовали на странице сообщества "Киев, живая история" в соцсети Facebook. За монументом расположена смотровая площадка с видом на Днепр и левый берег столицы.

"Строительство Арки Свободы украинского народа (бывшей Арки дружбы народов). Композиция появилась в 1982 году, во время подготовки к празднованию 1500-летия Киева. Для этого снесли легендарный фонтан со слоником", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть разные этапы строительства Арки.

Арка Свободы украинского народа (народное название Ярмо) – скульптурная композиция в Киеве на территории Крещатого парка. Первоначально состоял из арки и двух скульптурных групп под ней. Открыта в рамках празднования 1500-летия Киева и 60-летия создания СССР в 1982 году. 14 мая 2022 года, согласно решению Киевского городского совета, получила современное название после демонтажа одной из скульптур. Впоследствии была демонтирована и другая.

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