Раньше из Броваров до Киева можно было доехать без пересадок: история и уникальные фото бензотрамвая

В первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

Видео дня

Историю и уникальные фото общественного транспорта опубликовали в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. К сожалению, на его работу сильно повлияли две мировые войны.

"Киев-Бровары". Система трамвая работала в 1913-1941 годах на бензомоторной тяге. Трамваи двигались по колее шириной 1524 мм. Маршрут имел номер 23 и соединял почтовую площадь с городом Бровары. Линию обслуживало Слободское бензотрамвайное депо, открытое в 1911 году", – говорится в сообщении.

Из-за разрушения Цепного моста, 10 июня 1920 маршрут был сокращен до Никольской Слободки - то есть до современной станции метро "Левобережная". В 1925 году планировалось возобновить движение к Почтовой площади, поскольку был открыт новый мост имени Евгении Бош.

7 ноября 1934 маршруты киевского бензотрамвая были полностью электрифицированы, но линия "Киев – Бровары" продолжала работать до 1941 года. С началом Второй мировой она была закрыта, а Слободское бензотрамвайное депо – разрушено. В дальнейшем этот вид транспорта решили не восстанавливать.

Как сообщал OBOZ.UA, Андреевский спуск и Замковая гора являются неотъемлемой частью истории Киева. Благодаря фотографиям 1860-х годов мы можем увидеть эти знаковые места столицы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!