За 36 часов выпало 40 млн. тонн снега: 12 лет назад Киев накрыл 'снегопад века'. Фото

В Киеве 12 лет назад, 22-23 марта, произошел "снегопад век", который длился 56 часов, в результате чего жизнь города была буквально парализована, а застрявший в сугробах транспорт извлекали с помощью БТРов. Андреевский спуск тогда превратился в настоящий горнолыжный курорт.

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Об этом напомнили в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". В те дни некоторые автомобилисты почти сутки простояли в огромных пробках.

"22-23 марта 2013 года Киев накрыла рекордная метель, которая вошла в историю как "снегопад века". За сутки выпала месячная норма осадков – почти полметра снега, что полностью парализовало город", – говорится в сообщении.

В сообществе напомнили, что снег шел непрерывно 36 часов - с 11:00 22 марта до 19:00 на следующий день. В общей сложности за двое суток выпало 40 миллионов тонн снега – такой стихии не видели более 100 лет.

Из-за интенсивных осадков Киев сковали огромные пробки. Стоит добавить, что были и попытавшиеся нажиться на непогоде. В частности, таксисты подняли цены до заоблачных сумм: поездка с Подола на Троещину могла стоить 400 гривен вместо привычных 50.

Из-за осадков в столице объявили чрезвычайное положение, а въезд грузовиков ограничили, что привело к дефициту продуктов. Улицы расчищали коммунальщики, военные и спасатели, извлекая застрявший транспорт с помощью БТРов.

Несмотря на хаос, киевляне не теряли оптимизма – горожане передвигались на лыжах, сноубордах и даже устраивали зимние развлечения прямо на улицах, а Андреевский спуск вообще превратился в горнолыжный курорт.

Как сообщал OBOZ.UA, иногда старые снимки дают возможность увидеть Киев по необычным ракурсам и увидеть город совсем с другой стороны. Так, в 1918 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок, в частности части Печерска с аэростата.

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