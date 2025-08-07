В сети показали, как выглядела столичная 'Киевская Венеция' в 1980-х годах. Фото

Русановский канал в Киеве является излюбленным местом прогулок для гостей и жителей столицы. Благодаря старым фото мы можем увидеть, как выглядела эта местность, еще известная как"Киевская Венеция", в 1980-х годах.

Фотографии в опубликовали в Telegram-канале сообщества "ТыКиев". Можно увидеть, как выглядела эта локация около 40 лет назад.

"Родной Киев. 1980-е годы И. Потабачный и Р. Якименко", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть Русановский канал, его фонтаны, а также лодочную станцию недалеко от гостиницы "Славутич", которая, к сожалению, не сохранилась до наших дней.

Русановский канал – искусственный канал на Днепре в пределах Киева. Канал полностью окружает Русановку с юга, севера и запада. Одним концом канал выходит из Русановского пролива возле моста имени Патона, другим концом выходит также в одноименный пролив возле Русановского метромоста.

Общая длина канала – 3500 метров. Средняя ширина по урезу воды – 43 м. Ширина прибрежной защитной полосы – 25 м. Среди жителей столицы эта местность также известна, как "Киевская Венеция".

